شاهد: (تياترو فلسطين) أول فريق مسرحي يُحاكي القضايا السياسية والاجتماعية بغزة

خاص دنيا الوطن – آن العقاد

في أول تجربة مسرحية، أبدع فريق شبابي في تشكيل مسرح (تياترو فلسطين)، لتعليم الفن المسرحي في قالب فلسطيني يعكس القضايا الفلسطينية بطريقة درامية وفنية.





فقد تمكن صديقين من تشكيل هذا الفريق شبابي من هواة التمثيل المسرحي عبر إعلان بمواقع التواصل الاجتماعي جذب 48 شاباً وفتاة، ثمانية منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.







ويسعى الفريق، إلى نقل رسالة فلسطين السياسية والاجتماعية للعالم، حيث انطلق الفريق قبل خمس سنوات، ويسعى إلى الوصول إلى العالمية.





للمزيد من التفاصيل حول الفرقة الفنية، عبر التقرير التالي:









