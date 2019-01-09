ما قصة "بصمة" الناطق باسم داخلية غزة؟

رام الله - دنيا الوطنأصدر المتحدث باسم وزارة الداخلية، في قطاع غزة، إياد البزم، توضيحاً، بشأن ما يتم تداوله حول بصمة مزورة والادعاء انها له وضمن كشوفات المنحة القطرية ، وتم الترويج لذلك الادعاء إسرائيلياً.وقال البزم، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن بعض المغرضين يقوم بنشر وترويج صورة مزورة لبصمة أصبع، على أنها بصمة إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، زاعمين أنها وردت في كشوفات الموظفين المشمولة ضمن المنحة القطرية، وينسبون ذلك كذباً لصحيفة (يديعوت أحرونوت) في محاولة منهم لتمرير تلك الشائعة.وأكد أن الصورة مزورة والبصمة ليست له، واسمه ليس مشمولاً من ضمن المنحة القطرية، متابعًا: "لَم أتلقّ أي مبالغ مالية من هذه المنحة"، موضحاً ان أموال المنحة القطرية هي حق للشعب الفلسطيني وموظفيه، وقد جاءت نتيجة صبرهم وصمودهم، رغماً عن أنف الاحتلال، وفق تعبيره.يذكر، أن صحيفة (يديعوت أحرنوت)، زعمت حصولها على صورة بصمة، اصبع اياد البزم الناطق الرسمي باسم داخلية، حماس بغزة.