شؤون فلسطينية

الحمد الله: نجدد دعوتنا لحماس لتمكين الحكومة في قطاع غزة

الحمد الله: نجدد دعوتنا لحماس لتمكين الحكومة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، عن أمله بأن تمكّن حركة حماس، حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة.

وقال الحمد الله، اليوم الأربعاء، خلال حفل افتتاح طابق جديد لمبنى مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة وإعادة ترميم وتأثيث أقسام المبنى: نريد أن ننقذ أهلنا في قطاع غزة، ونصل إلى هذا المستوى من التطور في الخدمات، الذي وصلنا إليه في المحافظات الشمالية، متابعًا: "نحن جاهزون دائمًا لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة تمامًا كما نخدمهم في الضفة الغربية".

وأضاف الحمد الله: "هذه دعوة نكررها دائمًا، لا داعي للانقسام، خاصةً أن البرنامج السياسي ليس مختلفًا، فهم تبنّوا المقاومة الشعبية السلمية، ويطالبون بدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الحكومة نجحت الفترة الأخيرة في خفض فاتورة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، بنسبة 50%، مشددًا على أن الفاتورة انخفضت من 40 - 42 مليون شيقل سنويًا، إلى حوالي 20-22 مليون شيكل، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأكد أن الحكومة تواصل جهودها لخفض الفاتورة بشكل أكبر من خلال العمل على توفير كل ما يلزم لوزارة الصحة كي ننجح في توطين الخدمة الصحية في فلسطين.

وأضاف رئيس الوزراء، ان قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولويات الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، حيث تشكل موازنتهما حوالي ثلثي موازنة الحكومة

وأشاد رئيس الوزراء بالخدمات النوعية التي تقدمها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تسجّل للوزير ولكل فرد في وزارة الصحة من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وكل كوادر الوزارة، مثمنًا في الوقت ذاته دور المجتمع المحلي ومساهمته في مشروع ترميم أقسام مديرية صحة رام الله، متمنيًا أن تنقل هذه التجربة لمناطق أخرى.

ودعا الحمد الله، المواطنين إلى وضع كل ثقتهم في النظام الصحي الموجود في وزارة الصحة، مشيدًا بكفاءة الأطباء والطواقم الصحية والإمكانيات اللوجستية المتطورة والخدمات المتوفرة على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل على سد كافة النواقص من خلال تدريب طواقمها وتأهيلها في تخصصات معينة.

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