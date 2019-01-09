الحساينة يتفقد مشاريع الوزارة ويقف على احتياجاتها في قطاع الطرق

رام الله - دنيا الوطننفذّ وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم ، جولة تفقدية لمحافظة طولكرم ، لتفقد مشاريع الوزارة فيها و الوقوف على احتياجاتها في قطاع الطرق .وتفقدالحساينة سير العمل في مشروع عنبتا - نور شمس ، و الذي يربط المحافظة بسائر المحافظات ، و ذلك بطول 5 كم و بعرض 22 م .وقال الحساينة أن المشروع، سيساهم في تقليل حوادث الطرق على الطريق، وربط محافظة طولكرم بسائر المحافظات .كما والتقى الحساينة محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر و روؤساء المجالس المحلية ، و الذي أطلعوه على واقع البنية التحتية في المحافظة و احتياجاتها في مشاريع الطرق على وجه الخصوص .وقال الحساينة أن وزارته تولي الاهتمام بالمشاريع الحيوية في قطاع الطرق ، خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تخدم التجمعات السكانية الكبيرة ، مضيفاً ان الوزارة تنفذ في الوقت الحالي عددا من مشاريع اعادة تأهيل و صيانة مجموعة كبيرة من الطرق في مختلف المحافظات .من جهته قال أبو بكر أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في مجال الطرق ، موضحاً أن وزارة الأشغال رفعت قدرتها بشكل واضح كماً و نوعاً في مجال اعادة تأهيل شبكة الطرق ، مبيناً أهمية تطوير شبكة الطرق و تحقيق التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية .و في ختام جولته زار الحساينة بلدية عتيل و بحث مع مجلسها المحلي احتياجات البلدة في قطاع الطرق .