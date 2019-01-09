زعيم عربي يهدد بتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي في بلاده

رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي في حال شكلت تهديدا لأمن البلاد واستقرارها، داعيا الشعب إلى الوقوف ضد خطابات الكراهية والتحريض على الفرقة.وقال ولد عبد العزيز، في خطاب ألقاه خلال مهرجان أقيم نهاية مسيرة المواطنة ضد خطاب الكراهية والتطرف: إن "حجم المشاركة في هذه المسيرة أبلغ رد من الشعب الموريتاني على دعاة الفتنة والتفرقة والتطرف"، وفق ما نقلت عنه قناة (روسيا اليوم).ونظمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مسيرة "المواطنة ضد خطاب الكراهية والتطرف"، تأتي استجابة لدعوة العديد من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية، إلى الوقوف في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على التفرقة.