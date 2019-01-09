خامنئي: "بلهاء من الدرجة الأولى" يديرون السياسة في واشنطن

رام الله - دنيا الوطنقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء، إن "بلهاء من الدرجة الأولى" يديرون السياسة في واشنطن.وأضاف في كلمة ألقاها في طهران بمناسبة حدث يعود لأيام الثورة الإسلامية عام 1979 ونشره موقعه الإلكتروني: أن العقوبات الأمريكية تشكل ضغطا غير مسبوق على الإيرانيين، وفق ما نقلت وكالة رويترز.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب العام الماضي من اتفاق نووي دولي مع إيران وأعاد فرض عقوبات تهدف لضرب صادراتها النفطية وكبح برنامجها الصاروخي والحد من نفوذها الإقليمي، فيما وأثرت الإجراءات على الاقتصاد الإيراني بقوة.وتابع خامنئي: "الأمريكيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ.. نعم إنها غير مسبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأمريكيون ستكون غير مسبوقة، إن شاء الله".وشجب خامنئي المنهج الذي يسلكه المسؤولون الأمريكيون إزاء إيران وقال "إنهم بلهاء من الدرجة الأولى".وعانى الاقتصاد الإيراني انعدام استقرار في الشهور الأخيرة إذ تذبذبت قيمة الريال مما صعب سبل العيش على المواطن العادي.وشهدت البلاد احتجاجات مرتبطة بصعوبة الوضع الاقتصادي وقادها سائقو شاحنات ومزارعون وعمال وتجار ومدرسون وهو ما أسفر في بعض الحالات عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.وقال خامنئي في كلمته: إن الحكومة الإيرانية لا بد وأن تقدم العون للمحتاجين.