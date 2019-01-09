الأمن العام اللبناني يوقف خلية لتنظيم الدولة في عرسال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم الدولة، في منطقة عرسال، قرب الحدود السورية.وقالت المدرية العامة للأمن العام، في بيان لها، "إنه في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام ثلاث سوريين على خلفية انتمائهم لتنظيم الدولة"، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية.وذكر البيان أن أحد المتهمين اعترف بمبايعة التنظيم وإنشاء مجموعات مؤيدة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص بهدف تشكيل خلية تعمل داخل الأراضي اللبنانية.وتابع البيان :"كما اعترف بأنه على صلة بالقيادي في تنظيم الدولة، أبو ماريا العراقي الموجود في العراق وغيره من القياديين الموجودين في كل من سوريا، فلسطين، تركيا وأوروبا وعمل على نشر تسجيلات مصورة حول كيفية إعداد المتفجرات وصناعة السموم القاتلة من مواد متوفرة في الاسواق المحلية وأقدموا على شراء بعض تلك المواد".