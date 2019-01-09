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دول خليجية في قائمة أوروبية سوداء

دول خليجية في قائمة أوروبية سوداء
رام الله - دنيا الوطن
وضعت دولة أوروبية عددا من الدول الخليجية في قائمة سوداء واحدة.

ووضعت هولندا دول الخليج في قائمة سوداء خاصة بها حول الملاذات الضرييبة، حسب ما نقلت وكالة (سبوتنيك).

ونشرت الحكومة الهولندية  قائمة سوداء خاصة بالدول ذات الضرائب المنخفضة شملت 21 دولة، منها الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر، حيث اعتبرت هولندا القائمة الجديدة إجراء ضمن مكافحة التهرب الضريبي.

وسيتم استخدام القائمة لتنفيذ ضريبة اقتطاع مشروطة على الفوائد والعائدات اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021، مما يعني أن الشركات المسجلة في الدول المدرجة في القائمة الهولندية ستدفع 20.5 % ضريبة على الفوائد والعائدات المستلمة من هولندا، وسيحول هذا دون تحويل الأموال إلى ملاذات ضريبية عبر هولندا.

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