شاهد: مسيرة حاشدة في رام الله للمطالبة بإسقاط قانون الضمان





وأعلن الحراك، أن مسيرة أخرى ستُنظم يوم الأحد المقبل، فيما سيشهد يوم الثلاثاء المقبل، إضراباً شاملاً يشمل كل المؤسسات والشركات والمحلات التجارية.



















رام الله - دنيا الوطنشارك الآلاف من المواطنين، اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة عند دوار المنارة، وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.ونظّم المسيرة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، حيث رُفعت لافتات تُهاجم حكومة الوفاق، وتُطالب بإلغاء القانون.