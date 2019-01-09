شاهد: كتائب المقاومة الوطنية تُحذر الاحتلال بأنه في مرمى نيرانها

رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام العسكري لكتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال قطاع غزة، وهي في مرمى نيرانها.وأظهر الفيديو الذي نشرته الكتائب بعنوان (في مرمى النيران)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توغلت صباح الثلاثاء (8/1/2019) شمال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.وأكدت الكتائب، أن قوات الاحتلال في دائرة استهدافها، وأن أصابع مقاتليها جاهزة على الزناد، محذرةً الاحتلال بأنه إذا تمادى في عدوانه واعتداءاته على شعبنا وأرضنا، فلن يُفلت دون حسابٍ أو عقاب.وشددت الكتائب على أن التنسيق الميداني في إطار الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة متواصل، وعلى مدار الساعة، ويتم من خلاله توزيع المهام، متوعدةً الاحتلال بالمزيد من المفاجآت في حال مواصلة عدوانه على شعبنا.