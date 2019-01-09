فلسطين تُشارك في الاجتماع الـ49 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية

رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل برئاسة السودان.ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدداً من الموضوعات على رأسها التحرك العربي لتفعيل وتنفيذ مشروع القرار المعنون بـ"عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" وهو القرار الصادر عن الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعهدت الجمعية العامة للأمين العام للأمم المتحدة بمهمة عقد المؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2019، ولمدة أسبوع في مقر الأمم المتحدة، وتدعو إليه جميع دول منطقة الشرق الأوسط والدول الثلاث المشاركة في تقديم "قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط " وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، بالإضافة إلى الدولتين النوويتين الأخريين (فرنسا والصين) والمنظمات الدولية ذات الصلة.يذكر، أن التنسيق العربي الجيد ووحدة الموقف قد ساهما في التصدي للمحاولات الغربية، لإفشال تمرير هذا القرار الذي أيدته 88 دولة، واعترضت عليه أربع دول، وامتنعت 75 دولة عن التصويت.ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب لدى بعثة الجامعة العربية، مهند العكلوك.