بعد الأهلي الأردني: مجهولون يسرقون الصراف الآلي لبنك فلسطين غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة اليوم الأربعاء: إن مجهولين، سرقوا الصراف الآلي لبنك فلسطين في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.وأضاف المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات: أن الشرطة تباشر التحقيق.وكان مسلحون، نفذوا عملية سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور، اليوم، وسرقوا مبلغاً من المال.