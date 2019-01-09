بعد الأهلي الأردني: مجهولون يسرقون الصراف الآلي لبنك فلسطين غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة اليوم الأربعاء: إن مجهولين، سرقوا الصراف الآلي لبنك فلسطين في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وأضاف المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات: أن الشرطة تباشر التحقيق.
وكان مسلحون، نفذوا عملية سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور، اليوم، وسرقوا مبلغاً من المال.
قالت الشرطة اليوم الأربعاء: إن مجهولين، سرقوا الصراف الآلي لبنك فلسطين في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وأضاف المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات: أن الشرطة تباشر التحقيق.
وكان مسلحون، نفذوا عملية سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور، اليوم، وسرقوا مبلغاً من المال.
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