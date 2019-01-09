الحية: مصر طلبت منّا استلام (معبر رفح) بعد انسحاب موظفي السلطة منه

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن مصر طلبت من حماس، استلام (معبر رفح البري)، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.ونقلت وكالات أنباء محلية عن الحية قوله: إنه لا مشكلة في إشراف الفصائل الفلسطينية على (معبر رفح).وقررت السلطة الفلسطينية، مساء الأحد الماضي، سحب موظفيها من (معبر رفح البري)، في خطوة عدّها مسؤولون في القيادة الفلسطينية، أنها أولى من بين عدة إجراءات، رداً على حملة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية بغزة، استهدفت كوادر وقيادات في حركة فتح.وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن قرار سحب الموظفين من (معبر رفح)، كانت الخطوة الأولى، من مجموعة خطوات؛ لتقويض سلطة الأمر الواقع في غزة، "سلطة الانقسام".