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أسرار من وثائق "الغزو العراقي"... الكويت تكتشف أمرًا مفاجئًا بشأن "صدام حسين"

أسرار من وثائق "الغزو العراقي"... الكويت تكتشف أمرًا مفاجئًا بشأن "صدام حسين"
الرئيس العراقي صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
كشف أمين سر لجنة النظر في إعادة الجنسية المسحوبة من بعض الأشخاص في الكويت، نايف العجمي، أنه تم سحب جنسية شخص تبين أنه ضابط "بفدائيي صدام حسين".

وأكد العجمي، أن من الحالات الغريبة التي مرت على اللجنة أثناء بحث طلبات المتقدمين، شخص سحبت جنسيته، بعد أن تبين أنه عسكري عراقي من "فدائيي صدام"، حيث منح الجنسية قبل سقوط نظام صدام حسين، وبعد سقوط النظام العراقي، وصلت للكويت مجموعة من الوثائق والمستندات، وبعد فحصها ظهر اسم هذا الشخص الذي منح الجنسية، واتضح أنه كان عسكرياً من فدائيي صدام برتبة مقدم، وكان له أدوار أثناء الغزو في حماية بعض القطاعات التابعة للجيش العراقي، وهناك خطاب تعزية من صدام حسين له، وله أعمال في 1999، ومتصل بهم حتى العام 2001، وذلك وفقاً لصحيفة (الراي) الكويتية.

وأضاف: "تعليمات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كانت صريحة وواضحة للجنة قبل بدء عملها بأن يأخذ كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أنه تمت دراسة جميع الملفات بشكل معمق ومركز وموضوعي، من خلال فريق الإعداد وأمانة السر في اللجنة، واستغرق عمل اللجنة سنة ونصف السنة، وتقدم 186 رب أسرة بطلباتهم، من بينهم 33 مسحوبة جنسيتهم قبل الغزو".

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