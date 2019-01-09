شاهد: اللحظات الأولى لعملية السطو المسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور





وكشف المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات: عن أن مسلحين نفّذوا عملية سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور.وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تمت سرقة مبلغ من المال، فيما باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية، بإجراءات البحث والتحري والتحقيق.وقال: إن عدة أشخاص دخلوا إلى فرع البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور، وهم ملثمون ومسلحون قُدر عددهم بثلاثة أشخاص قام اثنان منهم بالدخول للبنك، ونفذا السطو المسلح على البنك وتمكنو من سرقة مبلغ مالي كبير يقدر بـ 29 ألف دولار أمريكي، وتسعة آلاف دينار أردني، وخمسة آلاف شيكل.وأضاف: "الثالث كان ينتظرهم في مركبة، ولاذوا جميعاً بالفرار بعد تنفيذ الجريمة.وتابع ارزيقات: أن الشرطة والأجهزة الأمنية، بدأت بإجراءات البحث والتحري، وفتحت تحقيقاً في الجريمة، وأثناء البحث والتحري، عثرت على مركبة محروقة في منطقة عش الغراب القريبة من بيت ساحور، ويشتبه بأنها المركبة التي استخدمت في جريمة السطو المسلح، والبحث والتحري مازال مستمراً لهذه اللحظة.وناشد ارزيقات كافة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية معلومة تصل إليهم عن هؤلاء الأشخاص أو هويتهم.