شؤون فلسطينية

مليون دولار لتطوير مشاريع المخيمات في الضفة الغربية

مليون دولار لتطوير مشاريع المخيمات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، عن الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية المقدمة لمخيمات اللاجئين في المحافظات الشمالية، وأن القيمة الإجمالية لهذه الرزمة بلغت مليون وثمانية وثمانين ألف دولار، ستنفذ خلال العام الحالي.

وأفاد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن خمسة مخيمات، ستستفيد من الرزمة الثانية للمشاريع التطويرية للعام الحالي، منها: مخيم الأمعري، الذي خُصص له مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية، وإنشاء شبكة صرف صحي، وتصريف مياه أمطار، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وترميم قاعة مركز الشباب الاجتماعي، بقيمة اجمالية تبلغ 235000 دولار، فيما سيتم انشاء صالة متعددة الأغراض في مخيم طولكرم، بكلفة تقديرية تبلغ 380000 دولار.

وأضاف أبو هولي أنه تم تمويل مشاريع متعددة في مخيم عسكر القديم بقيمة إجمالية تبلغ 255000 دولار من بينها شراء أرض بمحاذاة المخيم، وإنشاء مسبح مغلق في حديقة الشهيد ياسر عرفات إلى جانب مخيم عين السلطان في أريحا، حيث خصص له مبلغ 128000 دولار لتمويل استكمال مشروع إنشاء مجمع تجاري عين السلطان، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 90000 دولار لمخيم قدورة في رام الله؛ لتشطيب الطابق الثالث من مقر اللجنة الشعبية للخدمات.

وأكد أبو هولي أن الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، يوليان أهمية قصوى لتحسين المخيمات وتطويرها وتحسين أوضاع اللاجئين، بما يعزز صمودهم، ويخفف من معاناتهم، ويؤمن لهم الحياة الكريمة؛ لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.

وأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين، ستواصل العمل مع كل الأطراف المعنية والجهات الحكومية المختصة والجهات الدولية والعربية المانحة؛ لتوفير تمويل تنفيذ مشاريع تطويرية ذات أولية للمخيمات، تساهم في تحسين وتطوير المخيمات، وتخفف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح، أنه سيعلن قريباً عن الرزمة الثالثة من المشاريع التطويرية، التي ستشمل باقي المخيمات في المحافظات الشمالية لافتاً إلى أن الرزمتين الأولى والثانية، قد شملت عشرة مخيمات.

وكان أبو هولي قد أعلن الأسبوع الماضي عن الرزمة الأولى من المشاريع التطويرية للمخيمات في المحافظات الشمالية للعام 2019 بقيمة مليون دولار أمريكي لخمسة مخيمات هي: العروب، وبلاطة، ونور شمس، وعقبة جبر، وقلنديا.

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