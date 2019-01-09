فتوح: النهضة العظيمة للصين جاءت نتيجة تطبيقها للاشتراكية ذات الخصائص الصينية





وأضاف فتوح أن العلاقات الفلسطينية – الصينية وبخاصة حركة فتح مستمرة منذ الستينات من القرن الماضي، حيث توجت بزيارة الزعيمين ياسر عرفات وأبو جهاد عام 1963 والزيارة الرسمية التي قام بها أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 والتي أدت إلى افتتاح ممثلية لفلسطين في بكين بعد الجزائر. وعن طبيعة ومهمة الوفد قال فتوح أن الوفد شمل متخصصين في عدة مجالات لتبادل الخبرات مع الأصدقاء الصينيين، وأضاف أنه كما كانت للصين مساهماتها الهامة في تدريب الثوار الفلسطينيين في بداية الثورة وبخاصة أبناء حركة فتح، فإن حركة فتح تعتبر الصين وحزبها القائد النموذج المتميز في بناء المؤسسات والتنظيم والإدارة والحكم الرشيد، فنحن نعتز بالتجربة الصينية التي نتعلم منها في بناء مؤسساتنا ودولتنا الفلسطينية.



ومن جانبه قال عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني أنه يفتخر بالنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال الوطني، وشدد أن العلاقات الفلسطينية الصينية متجذرة في الأرض، وهي متينة ومستمرة منذ عهد الرئيس الراحل أبو عمار، وأن الصين تقف مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه العادلة وحقه في تقرير المصير.





وأشار إلى ضرورة تعزيز التواصل والتعاون في مجال الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والإعلام والمجالات الأخرى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين وفلسطين، وقدم شرحا مفصلا أمام رئيس وأعضاء الوفد الفتحاوي تاريخ مقاطعة Guizho والتي كانت في العام 2017 الأولى في التنمية والتخلص من الفقر على مستوى جمهورية الصين الشعبية، حيث أنها تلتزم برؤية الحزب الشيوعي وتطبيقها وفق قرارات المؤتمر التاسع عشر للحزب ورؤية أمينه العام الزعيم شي جين بينغ .



وفي نهاية اللقاء جرى نقاش متبادل بين أعضاء الوفد وممثلي الحزب الشيوعي تركز على البناء الحزبي وإدارة مؤسسات الدولة والحزب.





واطلع الوفد على نماذج ناجحة في خدمة التجمعات السكانية ودور الحزب فيها بأساليب حديثة ومتطورة.



رام الله - دنيا الوطنقال روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات الدولية أن النهضة العظيمة للصين جاءت من خلال تطبيق الصين للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ونجاحات وتراكمات متلاحقة مدروسة ومتطورة من القيادات الصينية والتي ستعمل على مزيد من الرفاهية للشعب الصيني، وتمتد للشعوب الأخرى خلال السنوات القادمة، جاء ذلك استقبال الرفيق Zhao Diming عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني لدى وصول وفد حركة فتح مدينة Guiyang في مقاطعة Guizho الصينية.