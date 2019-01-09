الوفد الأمني المصري يزور قطاع غزة وجهود مصرية لاحتواء أزمة معبر رفح

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف القيادي في حركة حماس، على بركة، عن موعد زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، وذلك في إطار جهود المخابرات المصرية بملف المصالحة.





وقال بركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد الأمني المصري، سيصل إلى القطاع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث سيجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وقيادة حماس حول ملف المصالحة.





وأوضح بركة، أن مصر بدأت منذ إعلان السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من (معبر رفح البري) الأحد الماضي، جهوداً مكثفة بين حركتي فتح وحماس؛ لتهدئة الأجواء واحتواء الأزمة، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة في هذا الإطار.







وفي سياق آخر، قال ممثل حماس في لبنان: إن قيادة حركته تجري مشاورات سياسية مع المسؤولين اللبنانيين، وعقدت لقاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وستعقد لقاء آخر مع رئيس الحكومة سعد الحرير؛ لوضع القيادة اللبنانية في صورة التطورات الفلسطينية الأخيرة.





وأوضح بركة، أن حماس، أطلعت القيادة اللبنانية على آخر التطورات، والجهود المصرية بملف المصالحة، كما أنها ناقشت مع المسؤولين اللبنانيين، سبل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات، وإعطائهم مزيداً من الحقوقو المدنية والإنسانية.





وأشار بركة، إلى أن القيادة اللبنانية، ستجري مشاورات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن المصالحة والملف الفلسطيني، وذلك على هامش القمة العربية الاقتصادية المرتقبة في بيروت.