شؤون فلسطينية

شاهد: مجهولون يقتحمون معبر كرم أبو سالم ويحطّمون محتوياته

شاهد: مجهولون يقتحمون معبر كرم أبو سالم ويحطّمون محتوياته
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر محلية اليوم الأربعاء: إن مجهولين اقتحموا معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، وقاموا بتكسير بعض الأجهزة والمعدات في المعبر.









من جهته، قال المكتب الإعلامي لمعبر كرم أبو سالم التجاري: إن المعبر يعمل منذ الصباح بشكل طبيعي، ولا صحة للمعلومات المنشورة على وسائل الإعلام التي تُشاع عن اقتحام مجهولين للمعبر وتحطيم وسرقة بعض محتوياته.

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