​الحية: أبو مازن طالب بأن يَتَسلّم "شاليط" ليُسلّمه لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن الرئيس محمود عباس "طلب" من حركة حماس، تسلم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بعد أسره من المقاومة بغزة، منتصف عام 2006، "حتى يسلمه للاحتلال الإسرائيلي" عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.ووفق الحية، فقد طلب الرئيس عباس، من حماس أيضًا أن تصفه بعد ذلك بـ"الجاسوس"، مشيرًا إلى أن حركته، رفضت تسليم شاليط.وتابع: "عندما أسر شاليط من المقاومة الفلسطينية، أوعز أبو مازن، للأجهزة الأمنية للبحث عن شاليط".