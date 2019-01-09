شؤون فلسطينية

عريقات: الطريق الوحيد لإزالة أسباب الانقسام يتمثل بموافقة حماس على اتفاق 2017

عريقات: الطريق الوحيد لإزالة أسباب الانقسام يتمثل بموافقة حماس على اتفاق 2017
رام الله - دنيا الوطن
عقد الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسفير الفلسطيني جابي الطويل ، عدة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين القبارصة .

حيث استقبله رئيس البرلمان القبرصي  ، ديمترس سليورز ، ووزير الخارجية نيكوس كريستو دوليدس  ' ورئيس الحزب الديقراطي  الحاكم  ايفروف نيو فيتو ، ورئيس حزب أكيل اليساري  اندروس كابريانو ، كل على حدة .   

 ونقل عريقات تحيات الرئيس محمود عباس للأصدقاء فى الجمهورية القبرصية رئيسا ، ورئيس برلمان والحكومة والأحزاب السياسية مثمنا  مواقف قبرص الداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما فى ذلك تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967بعاصمتها القدس الشرقية ،وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والإفراج عن الأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة .

ورفض الجمهورية القبرصية قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، حيث صوت البرلمان القبرصي بالإجماع ضد قرار الرئيس ترامب  .

ودعا عريقات رئيس البرلمان ، ورؤوساء الأحزاب الى طرح مشروع قرار فى البرلمان القبرصي لفرض مقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 22334 لعام2016 . والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، وخاصة أمام ارتفاع وتيرة جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبما يشمل الاعدامات الميدانية وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي ، والحصار والإغلاق والعقوبات الجماعية ، وغيرها من الجرائم . وتمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ، وقيام دول الاتحاد الأوروبي التى لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية للاعتراف بشكل  فوري .         
وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية شدد عريقات ان الطريق الوحيد لإزالة أسباب الانقسام يتمثل  بموافقة حركة حماس على تنفيذ دقيق وأمين لاتفاق 2012-2017 ، وصولا الى العودة الى إرادة الشعب بانتخابات عامة . 

 من جانبهم اكد رئيس البرلمان ووزير الخارجية ورئيس الحزب الحاكم ورئيس حزب أكيل اليساري   ، ان مواقف قبرص تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير ، وان الجمهورية القبرصية قد اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ . وأكدوا على وجوب حل الصراع ، والصراعات كافة وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية . واكد وزير الخارجية استعداده لعقد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية -القبرصية فى أي وقت يحدده الجانب الفلسطيني .         

 كما والتقى عريقات مع امين سر حركة فتح وعدد من اعضاء اقليم قبرص ، فى مقر سفارة فلسطين فى نيقوسيا .

ومن الجدير ذكره ان عريقات يقوم بزيارة للجمهورية القبرصية بدعوة من حزب أكيل اليساري   حيث من المقرر ان يلقى كلمة رئيسة حول التطورات الحاصلة فى المنطقة وآثارها على القضية الفلسطينية يوم الأربعاء ،وذلك فى المؤتمر الدولي الذى يعقده حزب أكيل ، بمشاركة الأحزاب اليسارية الممثلة فى البرلمان الأوروبي .                                   

 وسوف يلتقى عريقات مع عدد من ابناء الجالية الفلسطينية فى قبرص اضافة الى عشاء عمل مع السفراء العرب المعتمدين فى قبرص .

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