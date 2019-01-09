شؤون فلسطينية

الحمد الله: تطور قطاع الصحة الحكومي انعكس إيجاباً على خفض نسبة التحويلات

الحمد الله: تطور قطاع الصحة الحكومي انعكس إيجاباً على خفض نسبة التحويلات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله: "من أهم مقومات صمود المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة قطاعي الصحة والتعليم، ولهما الأولوية حسب توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس، حيث تم رصد ما يقارب ثلثي الموازنة لصالحهما، وأدعو في هذا السياق حركة حماس إلى تمكين الحكومة في قطاع غزة لخدمة المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي كالضفة الغربية".

جاء ذلك، خلال كلمته في افتتاح الطابق الرابع لمديرية صحة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، وتفقده لإعادة تأهيل باقي طوابق المبنى، بحضور محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، ووزير الصحة د. جواد عواد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "على المواطن أن يثق بالقطاع الصحي، خاصة الحكومي، فالمشافي الحكومية متميزة بخدماتها، نظراً للتطور والنقلة النوعية التي شهدها القطاع الصحي الحكومي، الأمر الذي انعكس إيجاباً أيضاً على خفض نسبة التحويلات الخارجية، والاتجاه إلى توطين الخدمات الطبية".

واشاد رئيس الوزراء بجهود المجتمع المدني والتعاون الوثيق مع الحكومة، مشيراً إلى أن ذلك تجلى في تأهيل مبنى المديرية من خلال الدعم المقدم من لجنة أصدقاء مديرية صحة رام الله والبيرة، منوهاً إلى أهمية نقل هذه التجربة إلى مختلف محافظات الوطن.

وأثنى الحمد الله على وزير الصحة د. عواد وكافة كوادر وطواقم الوزارة، على هذه الإنجازات النوعية، معتبراً أنهم جنود أوفياء في كافة الظروف والأوقات، ويبذلون أقصى ما بوسعهم لخدمة المواطنين على أكمل وجه. 

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