هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك



وقال سعادة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن طلب الإفراج المبكر، الذي تقدمت به هيئة الأسرى لمحكمة الاحتلال، بشأن الأسير أبو دياك، هو الطلب الثاني، وتم تحديد جلسة للمحكمة؛ للنظر به في 13 من الشهر المقبل.





وأكد سعادة، أن هيئة الأسرى، بانتظار توصيات اللجنة الطبية غداً، بشأن الأسير أبو دياك، وبعد ذلك سيُصار لتقديم طلب جديد، بالإفراج المبكر عنه.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير الوحد القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة: إن الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك في غاية الخطورة، معرباً عن أمله، أن تكون توصيات اللجنة الطبية التابعة لمصلحة سجون الاحتلال المقررة غداً بالإفراج الفوري عنه.