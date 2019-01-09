"تشريعي غزة" يُقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس





وكانت المحكمة الدستورية العليا، أقرت قبل نحو أسبوعين، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً كبيراً من عدة فصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس.

رام الله - دنيا الوطنصادق المجلس التشريعي بغزة، على مشروع قرار، ينزع الأهلية والشرعية السياسية عن الرئيس محمود عباس.وجاءت المصادقة بالأغلبية، بعد جلسة عقدتها كتلة حماس البرلمانية اليوم، في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور قيادات الحركة.وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ناشد خلال الجلسة كافة البرلمانات، بوقف التعامل مع كافة الوفود البرلمانية المشكلة من الرئيس عباس.كما طالب القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، منظمات حقوق الإنسان، والجامعة العربية، باتخاذ موقف واضح من عدم جواز استمرار الرئيس عباس، فيما وصفه بـ "اغتصاب السلطة".