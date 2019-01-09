دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018





وقال: إن دار الإفتاء الفلسطينية، تعمل لخدمة الدين والمواطنين، والتسهيل عليهم في المجالات المتاحة جميعها، ضمن الإمكانات المتوافرة، مبدياً الحرص على إعداد العديد من النشرات الدينية؛ لتفقيه المواطنين بأمور حياتهم الدينية والدنيوية، ومشيراً إلى إمكانية التواصل معها من خلال فروعها المنتشرة في محافظات الوطن أو من خلال الصفحة الإلكترونية، www.darifta.org.



كما حولت الدار إلى وزارة الصحة الفلسطينية (135) حالة، يحتاج الإفتاء فيها إلى رأي اللجان الطبية المتخصصة لإصدار الحكم الشرعي فيها، وذلك تتويجاً للتعاون المشترك بين دار الإفتاء ووزارة الصحة الفلسطينية.وشاركت دار الإفتاء ممثلة بمفتيها مع لجان الخير والإصلاح في حل العديد من النزاعات والخلافات العائلية والعشائرية، بهدف إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع المحلي، وبلغ عدد النزاعات التي ساهمت دار الإفتاء في حلها (1651) خلافاً ونزاعاً، في مختلف محافظات الوطن.وشاركت دار الإفتاء المجتمع المحلي في افتتاح العديد من المراكز والمؤسسات العامة من مدارس ومراكز صحية ومساجد، والتي وصل عددها (149) مركزاً ومؤسسة في مختلف محافظات الوطن. وعلى الصعيد الإعلامي؛ فقد قدمت الدار العديد من البرامج الدينية عبر مختلف المحطات المحلية المنتشرة في المحافظات، وعبر قناة تلفزيون فلسطين الفضائية والمحطات العربية والدولية، إضافة إلى نشر الأخبار في الصحف المحلية، والمقالات الصحفية ذات الصلة بالأحداث المحلية والعالمية، إضافة إلى تغطية أخبار الدار ونشاطاتها، وبلغ مجموع هذه النشاطات الإعلامية (2149) نشاطاً.وقد أشاد محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، بهذه النشاطات والإنجازات، داعياً إلى مواصلة تقديم المزيد منها، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.