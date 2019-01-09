شؤون فلسطينية

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية، تقرير نشاطاتها لعام 2018م الذي سلط الضوء على مختلف جوانب تلك النشاطات، حيث شاركت الدار في (51) مؤتمراً داخلياً وخارجياً، ضمن عملها في بيان الأحكام الشرعية والفقهية، وإطلاع العالم على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأرض والمقدسات والإنسان، وتخلل ذلك تقديم أوراق عمل ومداخلات عديدة.

أما بخصوص الندوات والمحاضرات والدروس الدينية وخطب الجمعة؛ فبلغت (3200) نشاط، تمت في المساجد والجامعات ومراكز التعليم والمؤسسات المجتمعية المختلفة.

تناولت موضوعات تهم المواطنين في حياتهم وآخرتهم، إضافة إلى عقد لقاءات للزائرين الأجانب لاطلاعهم على تعاليم الدين الإسلامي وعدالته ومواقفه السمحة، علماً أن الدار تستقبل العديد من الضيوف السياسيين والدينيين، وتطلعهم على معاناة شعبنا الفلسطيني، وبخاصة في مدينة القدس، وتبحث مع بعضهم سبل التعاون المشترك، فقامت دار الإفتاء بالعديد من الزيارات التضامنية واللقاءات الداخلية والمشاركات في المسيرات والفعاليات المختلفة، والتي بلغت (3778) نشاطاً على هذا الصعيد.

أما بالنسبة للفتاوى، فقد صدر عن الدار (102469) فتوى شفوية و(2920) فتوى إلكترونية، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة، التي بلغت (944) فتوى عامة، تناولت مجالات الحياة المختلفة، أما فتاوى الطلاق؛ فبلغت (5291) فتوى، وصدرت هذه الفتاوى على شكل أجوبة عن أسئلة وردتها من جهات مختلفة، بالإضافة إلى الأسئلة التي تستقبلها الدار من سائلين، يقطنون الدول العربية والإسلامية والأجنبية.

كما حولت الدار إلى وزارة الصحة الفلسطينية (135) حالة، يحتاج الإفتاء فيها إلى رأي اللجان الطبية المتخصصة لإصدار الحكم الشرعي فيها، وذلك تتويجاً للتعاون المشترك بين دار الإفتاء ووزارة الصحة الفلسطينية.

وشاركت دار الإفتاء ممثلة بمفتيها مع لجان الخير والإصلاح في حل العديد من النزاعات والخلافات العائلية والعشائرية، بهدف إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع المحلي، وبلغ عدد النزاعات التي ساهمت دار الإفتاء في حلها (1651) خلافاً ونزاعاً، في مختلف محافظات الوطن.

وشاركت دار الإفتاء المجتمع المحلي في افتتاح العديد من المراكز والمؤسسات العامة من مدارس ومراكز صحية ومساجد، والتي وصل عددها (149) مركزاً ومؤسسة في مختلف محافظات الوطن.  وعلى الصعيد الإعلامي؛ فقد قدمت الدار العديد من البرامج الدينية عبر مختلف المحطات المحلية المنتشرة في المحافظات، وعبر قناة تلفزيون فلسطين الفضائية والمحطات العربية والدولية، إضافة إلى نشر الأخبار  في الصحف المحلية، والمقالات الصحفية ذات الصلة بالأحداث المحلية والعالمية، إضافة إلى تغطية أخبار الدار ونشاطاتها، وبلغ مجموع هذه النشاطات الإعلامية (2149) نشاطاً. 

وقد أشاد محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، بهذه النشاطات والإنجازات، داعياً إلى مواصلة تقديم المزيد منها، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال: إن دار الإفتاء الفلسطينية، تعمل لخدمة الدين والمواطنين، والتسهيل عليهم في المجالات المتاحة جميعها، ضمن الإمكانات المتوافرة، مبدياً الحرص على إعداد العديد من النشرات الدينية؛ لتفقيه المواطنين بأمور حياتهم الدينية والدنيوية، ومشيراً إلى إمكانية التواصل معها من خلال فروعها المنتشرة في محافظات الوطن أو من خلال الصفحة الإلكترونية، www.darifta.org.

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