الفرّا: استعدادات لعقد قمة أوروبية عربية أواخر فبراير المقبل في مصر



وبيّن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية، تحتل المحور الأول على رأس جدول أعمال القمة، مشيراً إلى أن التحضيرات لإعداد البيان الختامي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، يتضمن عدة فقرات حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد التمسك بموقفه المتمثل بالتزامه

بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ورفض الاستيطان والتأكيد على دور (أونروا).



وأضاف الفرا: أن البيان، سيتضمن إشارة واضحة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة الوضع في القدس المحتلة، وسط دعوة واضحة وصريحة لجميع دول العالم، بعدم نقل سفارتها إلى المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن هناك عدة اجتماعات، تُعقد في بروكسل والقاهرة، تحضيراً للقمة الأوروبية العربية في 24 من شباط/ فبراير المقبل في مصر.