الخواجا: العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بأربعة أضعاف عام 2017



وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هذا المخطط الاستيطاني، سيضم زرع مستوطنين متدينين في هذه المستوطنة، ما سيؤدي إلى كثافة سكانية لوجود مستوطنين بأعداد مهولة، منوّهاً إلى أن العام 2020 ستصل فيه أعداد المستوطنين إلى أكثر من مليون، وفق مخطط إسرائيل.





وأوضح الخواجا، بأن هذا التوسع الاستيطاني، سيمتد إلى قلب مدينة رام الله والقدس، وسيقطع أي تواصل بين شمال غرب القدس ومنطقة التجمع في الرام وحزما، والامتدادات الأخرى، ما سيشكل خطراً كبيراً على التحولات الديموغرافية، وفرض الأمر الواقع.



وأشار إلى ضرورة الحاجة لاستراتيجية وطنية ونضال وكفاح شعبي، لتبني هذه الاستراتيجية، كما جرى في (الخان الأحمر).

رام الله - دنيا الوطنقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا: إن المشاريع الاستيطانية التي تم الحديث عنها نهاية العام الماضي، وبناء خمس مستوطنات من ضمنها مستوطنة ستربط ما بين مستوطنة (عطروت) وقلنديا من أخطر المشاريع الاستيطانية، مشيراً إلى أن العام المنصرم، شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بنحو أربعة أضعاف العام 2017.