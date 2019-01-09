شؤون فلسطينية

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين
عباس زكي والسفير الصيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية، عباس زكي: إن زيارة وفد فتح للصين، تأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي تم توقيعها في العاصمة الصينية العام الماضي بين فتح والحزب الشيوعي الصيني.

وأوضح زكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن مهمة وفد فتح للصين هي مهمة مزدوجة، أولاً: لإطلاعهم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لاسيما بعد تصعيد الاحتلال الأخير، والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وثانياً: تبادل الآراء حول كافة القضايا سواء في البناء 
الحزبي أو المؤسساتي لأن الصين لديها تجربة عريقة بهذا الإطار.

وأكد أن الصين بزعامة شي جين بينغ، تسعى لتحقيق التنمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بينغ وخلال زيارته مؤخراً للقاهرة ألقى كلمة في جامعة الدول العربية، أكد فيها أنه لا يمكن تحقيق تنمية في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإلا فلن يكون هناك استقرار ولا أمن.

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