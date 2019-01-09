البردويل يُطالب كافة البرلمانات بوقف التعامل مع الوفود البرلمانية المشكّلة من الرئيس

ناشد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، كافة البرلمانات، بوقف التعامل مع كافة الوفود البرلمانية المشكلة من الرئيس محمود عباس.



وطالب خلال جلسة عقدتها كتلة حماس البرلمانية في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، لمناقشة "نزع الأهلية السياسية عن أبو مازن"، بنزع الشرعية عن الرئيس عباس و"تقديمه للمحاكمة"، وفق ما قال.



وأضاف في كلمته خلال الجلسة: أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات كفيل بـ "نزع الأهلية السياسية" عنه، وفق تعبيره.



واتهم البردويل الرئيس عباس بمحاربة المقاومة المسلحة المكفولة بالقوانين الدولية، من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفق قوله.



ووصف عضو المكتب السياسي في حماس، الرئيس عباس بأنه خالف التوافق الوطني، وتعدّى على الدستور بقرار إلغاء التشريعي.



وكان القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، طالب اليوم الأربعاء، منظمات حقوق الإنسان، والجامعة العربية، باتخاذ موقف واضح من عدم جواز استمرار الرئيس عباس، فيما وصفه بـ "اغتصاب السلطة".



وطالب في كلمته خلال الجلسة، بضرورة "فقدان الرئيس الشرعية الأهلية الدستورية والسياسية"، كما قال.

رام الله - دنيا الوطن