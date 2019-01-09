أبو الرب يتفقد إجراءات مغادرة المعتمرين في ظل المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب إجراءات مغادرة المعتمرين إلى الديار الحجازية من عمان، ومدى جهوزية الحافلات التي ستقلهم في ظل تحذير دائرة الأرصاد الجوية من خطورة الأجواء المصاحبة للمنخفض الجوي العميق الذي يسيطر على أجواء المنطقة، ومنها فلسطين والأردن، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على سلامة المعتمرين في هذه الرحلات التي تتزامن وهذا المنخفض.وأشار أبو الرب إلى أنه يتم المتابعة والإشراف على سير كافة الحافلات أولاً باول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، وأن طواقم الوزارة المنتشرة تقوم بمتابعة سفر المعتمرين من مختلف المحافظات عبر المعابر، ونقاط الحدود، وكذلك متابعة سفرهم وإقامتهم في الديار الحجازية، مؤكداً أن طواقم العمل تشرف وبشكل مباشر على أداء شركات الحج والعمرة المؤهلة وتتابع كافة القضايا المتعلقة بالمعتمرين.وقال أبو الرب: إن الوزارة وضعت آلية طوارئ لمغادرة حوالي 20 ألف معتمر باتجاه الديار الحجازية، والتي تتزامن مع عطلة الإجازات المدرسية النصف سنوية، والتي تشهد في العادة إقبالاً كبيراً، متمنياً أن يكون سفر معتمرينا سهلاً وميسراً.كما التقى أبو الرب مع مدير جسر الملك حسين، العقيد موسى حياصات، حيث جرى خلال اللقاء، بحث سبل التسهيل على المعتمرين، وآلية العمل في المعبر في ظل المنخفض الجوي، حيث قدم شكره لمدير الجسر وكافة العاملين في إدارة الجسور على الجهود الطيبة التي يبذلونها، خاصة في موسمي الحج والعمرة.بدوره، أكد مدير جسر الملك حسين على الأهمية التي توليها إدارة الجسور؛ للتسهيل على المواطنين كافة، والأولوية في تقديم الخدمات لمعتمري وحجاج دولة فلسطين.كذلك جرى لقاء مع إدارة جمارك الجسور، حيث التقى أبو الرب مدير جمارك الجسر العميد إسماعيل وريكات، وطاقم الجمارك، حيث شكر الوفد على تعاونهم مع وزارة الأوقاف والتسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك للمعتمرين في ذهابهم وإيابهم.وضم وفد الوزارة إلى جانب الوكيل، كلاً من: الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، ومدير عام الحج والعمرة، فضل اقنيبي.