شؤون فلسطينية

أبو الرب يتفقد إجراءات مغادرة المعتمرين في ظل المنخفض الجوي

أبو الرب يتفقد إجراءات مغادرة المعتمرين في ظل المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب إجراءات مغادرة المعتمرين إلى الديار الحجازية من عمان، ومدى جهوزية الحافلات التي ستقلهم في ظل تحذير دائرة الأرصاد الجوية من خطورة الأجواء المصاحبة للمنخفض الجوي العميق الذي يسيطر على أجواء المنطقة، ومنها فلسطين والأردن، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على سلامة المعتمرين في هذه الرحلات التي تتزامن وهذا المنخفض.

وأشار أبو الرب إلى أنه يتم المتابعة والإشراف على سير كافة الحافلات أولاً باول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، وأن طواقم الوزارة المنتشرة تقوم بمتابعة سفر المعتمرين من مختلف المحافظات عبر المعابر، ونقاط الحدود، وكذلك متابعة سفرهم وإقامتهم في الديار الحجازية، مؤكداً أن طواقم العمل تشرف وبشكل مباشر على أداء شركات الحج والعمرة المؤهلة وتتابع كافة القضايا المتعلقة بالمعتمرين.

وقال أبو الرب: إن الوزارة وضعت آلية طوارئ لمغادرة حوالي 20 ألف معتمر باتجاه الديار الحجازية، والتي تتزامن مع عطلة الإجازات المدرسية النصف سنوية، والتي تشهد في العادة إقبالاً كبيراً، متمنياً أن يكون سفر معتمرينا سهلاً وميسراً.

كما التقى أبو الرب مع مدير جسر الملك حسين، العقيد موسى حياصات، حيث جرى خلال اللقاء، بحث سبل التسهيل على المعتمرين، وآلية العمل في المعبر في ظل المنخفض الجوي، حيث قدم شكره لمدير الجسر وكافة العاملين في إدارة الجسور على الجهود الطيبة التي يبذلونها، خاصة في موسمي الحج والعمرة.

بدوره، أكد مدير جسر الملك حسين على الأهمية التي توليها إدارة الجسور؛ للتسهيل على المواطنين كافة، والأولوية في تقديم الخدمات لمعتمري وحجاج دولة فلسطين.

كذلك جرى لقاء مع إدارة جمارك الجسور، حيث التقى أبو الرب مدير جمارك الجسر العميد إسماعيل وريكات، وطاقم الجمارك، حيث شكر الوفد على تعاونهم مع وزارة الأوقاف والتسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك للمعتمرين في ذهابهم وإيابهم.

وضم وفد الوزارة إلى جانب الوكيل، كلاً من: الوكيل المساعد للحج والعمرة، سليم الأشقر، ومدير عام الحج والعمرة، فضل اقنيبي.

أخبار ذات صلة

&#34;تشريعي غزة&#34; يُقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

"تشريعي غزة" يُقرّ بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس

خالد: الاستيطان يتضاعف بتشجيع من الإدارة الأميركية في غياب استراتيجية وطنية لمواجهته

خالد: الاستيطان يتضاعف بتشجيع من الإدارة الأميركية في غياب استراتيجية وطنية لمواجهته

فتوح يُطلع مسؤول مقاطعة &#34;قويتشو&#34; الصينية على تطورات الأوضاع الفلسطينية

فتوح يُطلع مسؤول مقاطعة "قويتشو" الصينية على تطورات الأوضاع الفلسطينية

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال ديسمبر الماضي

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال ديسمبر الماضي

الفرّا: استعدادات لعقد قمة أوروبية عربية أواخر فبراير المقبل في مصر

الفرّا: استعدادات لعقد قمة أوروبية عربية أواخر فبراير المقبل في مصر

الخواجا: العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بأربعة أضعاف عام 2017

الخواجا: العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بأربعة أضعاف عام 2017

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

فتوح يُطلع مسؤول مقاطعة &#34;قويتشو&#34; الصينية على تطورات الأوضاع الفلسطينية

فتوح يُطلع مسؤول مقاطعة "قويتشو" الصينية على تطورات الأوضاع الفلسطينية

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018

دار الإفتاء تُصدر تقرير نشاطاتها لعام 2018

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال ديسمبر الماضي

ادعيس: أكثر من 100 اعتداء وانتهاك للأقصى والإبراهيمي خلال ديسمبر الماضي

الفرّا: استعدادات لعقد قمة أوروبية عربية أواخر فبراير المقبل في مصر

الفرّا: استعدادات لعقد قمة أوروبية عربية أواخر فبراير المقبل في مصر

الخواجا: العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بأربعة أضعاف عام 2017

الخواجا: العام المنصرم شهد تزايداً ملحوظاً للاستيطان بأربعة أضعاف عام 2017

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين

عباس زكي: زيارة وفدنا للصين يأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون التي وُقّعت في بكين

أبو الرب يتفقد إجراءات مغادرة المعتمرين في ظل المنخفض الجوي

أبو الرب يتفقد إجراءات مغادرة المعتمرين في ظل المنخفض الجوي

الخارجية: عجز النظام الدولي تنفيذ قراراته الشرعية يُشكل غطاءً لتعميق نظام الفصل

الخارجية: عجز النظام الدولي تنفيذ قراراته الشرعية يُشكل غطاءً لتعميق نظام الفصل

منوعات

حلق شعره وفقد وزنه.. &#34;معتز&#34; يصدم الجميع بصوره الجديدة

حلق شعره وفقد وزنه.. "معتز" يصدم الجميع بصوره الجديدة

بعضهم &#34;عراة&#34;.. سرقة صور من مركز تجميل شهير ونجوم كبار &#34;على أعصابهم&#34;

بعضهم "عراة".. سرقة صور من مركز تجميل شهير ونجوم كبار "على أعصابهم"

اعتنق الاسلام ليتزوج من فنانة وعُرف بأفلامه المثيرة للجدل.. وفاة أسامة فوزي

اعتنق الاسلام ليتزوج من فنانة وعُرف بأفلامه المثيرة للجدل.. وفاة أسامة فوزي

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري &#34;منار هواري&#34; هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري "منار هواري" هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

عربي

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر