منصور: الرئيس عباس سيتسلم رئاسة "مجموعة 77 والصين" ضمن مراسم رسمية

وبيّن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن الرئيس سيتسلم رئاسة المجموعة، ضمن مراسم رسمية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، وعدد من سفراء، وموظفي الأمم المتحدة، يتبعه حفل استقبال كبير، ينظمه السفراء العرب في المنظمة الأممية.



وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: أن هذه الزيارة تعدّ احتفالية لما تمثله من نصر كبير لقيادتنا وشعبنا ودولتنا ومكسب مهم، على صعيد القضية الفلسطينية خلال العام الحالي، ولما تعكسه من ثقة كبرى من دول العالم بالقيادة الفلسطينية.



وأشار منصور إلى عدة لقاءات ثنائية، سيجريها الرئيس من ضمنها لقاءان مع الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة الأممية، فيما يجري الترتيب لعقد لقاء آخر مع رئيس مجلس الأمن لمناقشة عدة قضايا، ومنها تنفيذ القرار الأممي 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان، ويدعو إلى وقفه.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الرئيس محمود عباس، على رأس وفد رسمي إلى نيويورك في 15 من الشهر الجاري؛ لتسلّم رئاسة مجموعة 77 والصين من مصر، ضمن مراسم رسمية، يشارك فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري.