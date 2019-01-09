أبو يوسف والأحمد لسوريا غداً لبحث إعادة إعمار مخيم اليرموك

وقال عضو اللجنة، واصل أبو يوسف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن إعادة إعمار مخيم اليرموك على سلم أولويات القيادة، والرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أنه سيتم عقد عدة لقاءات مهمة هناك في ظل الظروف والأوضاع التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وانسداد الأفق أمام المصالحة الوطنية، وإجراءات حماس الأخيرة في قطاع غزة.



واعتبر أبو يوسف قرار سوريا إعادة اعمار مخيم اليرموك وإعادة سكانه إليه، يحمل مضامين سياسية مهمة في مواجهة حماية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الإشراف على إعادة إعمار المخيم ومقبرة الشهداء في سوريا التي تضم أكثر من ألف ضريح لشهداء الثورة الفلسطينية من بينهم أبو جهاد وسعد صايل.



وأشار أبو يوسف إلى أنه سيشارك والأحمد في إحياء الذكرى 54

لانطلاقة الثورة الفلسطينية بعد غد الجمعة، وافتتاح مكتب تلفزيون فلسطين في العاصمة السورية دمشق.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، وعزام الأحمد، غداً الخميس، إلى سوريا للبحث مع قيادات سورية وقيادة الفصائل الفلسطينية هناك، إعادة إعمار المخيمات، وخاصة مخيم اليرموك.