استطلاع رأي جديد.. من الشخص الذي يُعتبر المنافس الأبرز لنتنياهو؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن 41٪ من الجمهور الإسرائيلي، يفضلون بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء، مقابل 38٪ يؤيدون انتخاب بيني غانتس، بحسب استطلاع أجرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، وتم نشره مساء أمس الثلاثاء.وقال 21٪ من المستطلعة أراؤهم: إنهم لا يعرفون كيفية اتخاذ القرار، وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن انتخاب نتنياهو مقابل يئير لبيد، فضل 45٪ تأييد نتنياهو مقابل 29٪ أيدوا انتخاب لبيد، بينما قال 26٪ إنهم لا يملكون جواباً.وأجري الاستطلاع بمشاركة 694 مواطناً، 604 يهود و90 من غير اليهود. وقام بإجراء الاستطلاع شركة "بانل برويكت همدغام" و "STATNET". وتبلغ نسبة الخطأ المتوقعة 3.7 ٪.كما سئل المشاركون، عما إذا كانوا يصدقون مزاعم نتنياهو بأن التحقيقات ضده قد تمت بطريقة مغرضة. وقال 49٪ إنهم لا يصدقون نتنياهو، مقابل 33٪ يعتقدون أنه محق، و18٪ قالوا إنهم لا يعرفون.وسئل المشاركون عن مدى أهمية البيان الذي أدلى به نتنياهو أمس الأول، فقال 57٪ إنه لم يكن دراماتيكياً كما زعم نتنياهو، مقابل 16٪ قالوا إنه كان كذلك، و22٪ قالوا إنهم لم يشاهدوا خطاب نتنياهو.