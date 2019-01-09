شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها صباح اليوم الأربعاء، شكوى أسرى معتقل (عتصيون) التي تتضاعف معاناتهم مع دخول فصل الشتاء، حيث البرد الشديد والقارس، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، وقله الرعاية الطبية.

حيث أفادت محامية الهيئة جاكلين فرارجة، أن حالة الأسرى عقب زيارتها لهم في المعتقل أمس، بأن أوضاعهم مأساوية وصعبة للغاية، وأنها التقت أسرى وهم يرجفون بشكل هستيري من شدة البرد، فهم يرتدون ملابس خفيفة جداً تم توزيعها عليهم من قبل إدارة المعتقل، في الوقت الذي تحرمهم فيه من الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

وأكد المعتقلون لمحامية الهيئة، بأن الظروف المعيشية لا تُحتمل، فهناك تدهور واضح على أوضاع الأسرى الصحية، فمعظم الأسرى يعانون من الانفلونزا ونزلات البرد، وهناك من تفاقم وضعه الصحي جراء البرد القارس، كحالة الأسير الشاب أسامة سلهب (20 عاماً) الذى اعتدى عليه جنود الاحتلال، مما أدى إلى إصابته بقدمه اليمنى، ومن شدة البرد انتفخت قدمه، ولم تكترث إدارة المعتقل ولم تُقدم أي علاج لحالته الصحية الصعبة.

كما اشتكى الأسرى أيضاً من سوء الطعام الذي يُقدم لهم كماً ونوعاً، فوجبات الطعام التي يتم توزيعها عليهم باردة جداً وبكمية قليلة ورديئة، ومعظم الأسرى، لا يتناولوا إلا القليل منها لسد حاجتهم بسبب الجوع الشديد.

وحذرت الهيئة من استمرار إدارة معتقلات الاحتلال لاستهتارها بحياة الأسرى، وفرض الظروف الحياتية الصعبة عليهم والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان، والقوانين والمواثيق الدولية.

أخبار ذات صلة

سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور وسرقة أموال

سطو مسلح على البنك الأهلي الأردني في بيت ساحور وسرقة أموال

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

منوعات

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري &#34;منار هواري&#34; هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري "منار هواري" هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

عربي

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر