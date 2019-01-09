هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها صباح اليوم الأربعاء، شكوى أسرى معتقل (عتصيون) التي تتضاعف معاناتهم مع دخول فصل الشتاء، حيث البرد الشديد والقارس، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، وقله الرعاية الطبية.حيث أفادت محامية الهيئة جاكلين فرارجة، أن حالة الأسرى عقب زيارتها لهم في المعتقل أمس، بأن أوضاعهم مأساوية وصعبة للغاية، وأنها التقت أسرى وهم يرجفون بشكل هستيري من شدة البرد، فهم يرتدون ملابس خفيفة جداً تم توزيعها عليهم من قبل إدارة المعتقل، في الوقت الذي تحرمهم فيه من الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة.وأكد المعتقلون لمحامية الهيئة، بأن الظروف المعيشية لا تُحتمل، فهناك تدهور واضح على أوضاع الأسرى الصحية، فمعظم الأسرى يعانون من الانفلونزا ونزلات البرد، وهناك من تفاقم وضعه الصحي جراء البرد القارس، كحالة الأسير الشاب أسامة سلهب (20 عاماً) الذى اعتدى عليه جنود الاحتلال، مما أدى إلى إصابته بقدمه اليمنى، ومن شدة البرد انتفخت قدمه، ولم تكترث إدارة المعتقل ولم تُقدم أي علاج لحالته الصحية الصعبة.كما اشتكى الأسرى أيضاً من سوء الطعام الذي يُقدم لهم كماً ونوعاً، فوجبات الطعام التي يتم توزيعها عليهم باردة جداً وبكمية قليلة ورديئة، ومعظم الأسرى، لا يتناولوا إلا القليل منها لسد حاجتهم بسبب الجوع الشديد.وحذرت الهيئة من استمرار إدارة معتقلات الاحتلال لاستهتارها بحياة الأسرى، وفرض الظروف الحياتية الصعبة عليهم والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان، والقوانين والمواثيق الدولية.