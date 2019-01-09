شؤون فلسطينية

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور
رام الله - دنيا الوطن
قال النجم المصري، محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم الأسطوري، محمد أبوتريكة، يعتبر نجم كل العصور.

وتوج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2018، وللمرة الثانية على التوالي، في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم بالسنغال.

وأشار صلاح في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالحفل وردا على سؤال أنه أصبح سفيرا للكرة الإفريقية في العالم "النجم هو من يجلس بجوارك، أبوتريكة هو نجم كل العصور"، بحسب ما نقل موقع (يلا كورة).

وأضاف، "أحاول دائما أن ابذل ما في وسعي لكي أحقق المزيد، سأظل أقدم أفضل ما لدي من أجل التواجد من جديد هنا وأفوز بتلك الجائزة مرة أخرى".

 

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