موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن معاهدة القوى النووية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى على المستويين الدبلوماسي والعسكري.ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، قوله للصحفيين في نيودلهي: "نحن مستعدون للحوار، إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة له".وأضاف: "إذا حدث ذلك غداً، فسنكون مستعدين في الغد، لكن الحوار يحب أن يكون على أساس المساواة في الحقوق"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.