موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن معاهدة القوى النووية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، قوله للصحفيين في نيودلهي: "نحن مستعدون للحوار، إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة له".
وأضاف: "إذا حدث ذلك غداً، فسنكون مستعدين في الغد، لكن الحوار يحب أن يكون على أساس المساواة في الحقوق"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف: إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، بشأن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية، قوله للصحفيين في نيودلهي: "نحن مستعدون للحوار، إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة له".
وأضاف: "إذا حدث ذلك غداً، فسنكون مستعدين في الغد، لكن الحوار يحب أن يكون على أساس المساواة في الحقوق"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
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