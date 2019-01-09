اتصالات بين ترامب وكيم لعقد قمة ثانية

رام الله - دنيا الوطنأقر السفير الكوري الجنوبي في واشنطن جو يون- جيه، بوجود اتصالات بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تمهد لعقد قمة ثانية بين زعيمي البلدين.وقال السفير الجنوبي: "يبدو أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان اتصالات تحت الطاولة بشأن قمتهما الثانية"، مشيراً إلى أن ترامب وكيم، "يمتلكان إرادة راسخة، لذلك آمل في أن تعقد المحادثات التحضيرية للقمة في المستقبل القريب"، بحسب ما نقلت عنه شبكة (CNN) الأمريكية.وأشار جو يون- جيه، إلى أن النتائج التي تحققها سيئول فيما يتعلق بالمفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن، بشأن نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين، "ستحدد بشكل كبير ما إذا كان عام 2018 سيبقى عاماً تحققت فيه تغييرات كبيرة لمستقبل شبه الجزيرة الكورية أم لا".