رئيس الشاباك: نخشى من تدخلات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، الجنرال نداف أرغمان: إن أجهزة الأمن العام، تستعد لأي تدخل أجنبي في الانتخابات البرلمانية (الكنيست).وأوضحت القناة العاشرة، أن الجنرال أرغمان، يرى أن بلاده معرضة لاختراق سيبراني، أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي، خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.وأفادت القناة، بأن تصريحات أرغمان، جاءت خلال محاضرة له في جامعة تل أبيب، أوضح من خلالها، أن أجهزة الأمن العام في بلاده، تستعد لأي محاولة لاختراق السباق الانتخابي للكنيست، مرجحاً أن دولة أجنبية، ستعمل على ذلك أثناء مجريات السباق الانتخابي.وأوردت القناة، أن إسرائيل مستعدة لأي تدخل أجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاكرز أو غيرها من محاولات الاختراق المعروفة، لمجريات انتخابات الكنيست الإسرائيلي، ولأي محاولة للتأثير على الرأي العام الداخلي، وبأن بلاده لم تعرف سبب هذه المحاولة أو هدفها حتى الآن، مدعياً أن تل أبيب مستعدة لمثل هذه الاختراقات للانتخابات.