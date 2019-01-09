عاجل

  • بحر يؤكد ضرورة فقدان الرئيس عباس الشرعية الأهلية الدستورية والسياسية

  • بحر يناشد الدول العربية بوقف إجراءات الرئيس عباس

دولي

جواز سفر مُوحد للأفارقة في 2019

جواز سفر مُوحد للأفارقة في 2019
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، عن أن الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، ستشهد تقديم بعض التفاصيل المتعلقة بجواز السفر الأفريقي، الذي وصفه بـ"الحلم الذي طال انتظاره".

وقال محمد: سيتم عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الأفريقي، مشيرًا إلى أن الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره" أقرب إلى الواقع، من أجل "حرية تنقل كاملة عبر القارة الأفريقية"، وفق وكالة (رويترز).

ويهدف الجواز الموحد إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.

ولا يعرف، لحد اللحظة، مدى توافق الدول الأفريقية على هذه الخطوة، في وقت يواصل فيه خبراء الهجرة مناقشة إيجابياتها والتحديات التي ستواجهها، خصوصا معرفة تأثيرها على أمن الدول.

بدوره، قال موقع (كوارتز): إنه في حال صادق رؤساء الدول على تفاصيل هذه المبادرة، في شباط/ فبراير المقبل، فإنها ستمهد الطريق لإصدار جواز السفر المقبل.

وتابع أن الجواز الأفريقي، سيكون في صالح مواطني الدول، الذين يحملون جوازات سفر "ضعيفة"، مثل جنوب السودان وبوروندي.

أخبار ذات صلة

استطلاع رأي جديد.. من الشخص الذي يُعتبر المنافس الأبرز لنتنياهو؟

استطلاع رأي جديد.. من الشخص الذي يُعتبر المنافس الأبرز لنتنياهو؟

موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن معاهدة القوى النووية

موسكو مستعدة لإجراء مشاورات مع واشنطن بشأن معاهدة القوى النووية

اتصالات بين ترامب وكيم لعقد قمة ثانية

اتصالات بين ترامب وكيم لعقد قمة ثانية

رئيس الشاباك: نخشى من تدخلات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية

رئيس الشاباك: نخشى من تدخلات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو يقدّم طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية

نتنياهو يقدّم طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية

وزير الدفاع البرازيلي: لا حاجة لقاعدة أمريكية في البرازيل

وزير الدفاع البرازيلي: لا حاجة لقاعدة أمريكية في البرازيل

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

بريطانيا تُعلن موعد تصويت البرلمان على (البريكست)

بريطانيا تُعلن موعد تصويت البرلمان على (البريكست)

التعليقات

الدنيا حكايات

الربيع الإسرائيلي

الربيع الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

هيئة الأسرى: البرد الشديد ينهش أجساد المعتقلين في مركز توقيف (عتصيون)

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

استيطان خانق يلتف حول رقبة مدينة بيت لحم

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

محمد صلاح: أبو تريكة هو نجم كل العصور

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

الاحتلال اعتقل أكثر من (5100) مواطن خلال العام 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

ارتفاع أعداد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 3% بـ 2018

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

منوعات

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أحلام ليست الأولى.. فناناتٌ اضطررن لكشف أعمارهن الحقيقية

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

أغنية نادرة للفنان خالد عبدالرحمن تحقق 9 مليون مشاهدة

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

هل حقنت حلا الترك شفتيها بالبوتوكس؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري &#34;منار هواري&#34; هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

بعد رحيله الغامض..الجزائري "منار هواري" هل كان شاذًا أم مجرد رجل ناعم؟

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

أحمد جمال يُعلن خطوبته.. هوية العروس مُفاجئة

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

فيفي عبده في موقف محرج.. ووفاء الكيلاني تنفجر ضحكًا

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

إبنا راغب علامة أصبحا شابين وسيمين.. شاهدهما

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صدم جمهوره بتعليقه.. الممثل سعد الفرج يتمنى التخلص من الحياة بهذه الطريقة

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

صورة خاطئة من أحلام تكشف عمرها الحقيقي الذي أخفته

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: &#34;على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم&#34;

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: "على بالي أثيوبية مضيعة بالحرم"

عربي

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

ظهور مفاجئ لزين العابدين بن علي في السعودية

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

البشير يدعو حاملي السلاح في السودان إلى تحكيم صوت العقل

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

عملية أمنية في القطيف السعودية تُسفر عن قتل مطلوبين

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر

بعد فشل جهوده.. استقالة المبعوث الأمريكي لحل أزمة قطر