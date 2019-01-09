جواز سفر مُوحد للأفارقة في 2019

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، عن أن الدورة العادية الـ 32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، ستشهد تقديم بعض التفاصيل المتعلقة بجواز السفر الأفريقي، الذي وصفه بـ"الحلم الذي طال انتظاره".وقال محمد: سيتم عرض التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار جواز السفر الأفريقي، مشيرًا إلى أن الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره" أقرب إلى الواقع، من أجل "حرية تنقل كاملة عبر القارة الأفريقية"، وفق وكالة (رويترز).ويهدف الجواز الموحد إلى تسهيل حركة تنقل الأفارقة بين الدول الأفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.ولا يعرف، لحد اللحظة، مدى توافق الدول الأفريقية على هذه الخطوة، في وقت يواصل فيه خبراء الهجرة مناقشة إيجابياتها والتحديات التي ستواجهها، خصوصا معرفة تأثيرها على أمن الدول.بدوره، قال موقع (كوارتز): إنه في حال صادق رؤساء الدول على تفاصيل هذه المبادرة، في شباط/ فبراير المقبل، فإنها ستمهد الطريق لإصدار جواز السفر المقبل.وتابع أن الجواز الأفريقي، سيكون في صالح مواطني الدول، الذين يحملون جوازات سفر "ضعيفة"، مثل جنوب السودان وبوروندي.