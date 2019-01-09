شؤون فلسطينية

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار

الشيوخي: التهافت على الشراء بسبب المنخفض الجوي يفتح شهية التجار لرفع الأسعار
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، المواطنين والمستهلكين في المناطق الفلسطينية من التهافت على شراء البضائع المختلفة بسبب دخول المنخفض الجوي.

وأوضح أن التهافت والتدافع على شراء السلع والبضائع من الأسواق في نفس التوقيت، يفتح شهية بعض التجار والموردين لرفع أسعارهم على المستهلكين.

ودعا المواطنين إلى التسوق من كافة أنواع البضائع والسلع بقدر الحاجة، حتى لا يؤثر التهافت والتدافع على الزيادة في الطلب، فيحدث رفع للأسعار من قبل بعض الشركات والموردين والتجار.

وأكد الشيوخي، أن الأسواق مكتظة بالبضائع الأساسية المكدسة، وبجميع الأصناف، وأن مخازن الشركات والموردين والتجار والمحلات مكتظة أيضاً بالبضائع التي تكفي المستهلكين لشهور عديدة، وهناك وفرة لجميع البضائع والأصناف من المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، والشراء يجب أن يكون حسب الحاجة، وبدون شراء أي كميات للتخزين.


ونبه المستهلكين إلى أن الشراء لكميات كبيرة بهدف التخزين، هو سلوك غير جيد، ومضر بمصالح المستهلكين، وبعض البضائع تخسر من قيمتها الغذائية بسبب التخزين، وقد تفسد أو تتلف ويخسر المستهلك ثمنها.

وفي النهاية دعا رئيس الاتحاد المستهلكين، التجار والمزودين إلى تقليص هامش أرباحهم، وإلى التعاطف والتراحم مع المواطنين، ومراعاة الظروف الصعبة والمعقدة، التي يعيشها شعبنا المرابط،
 مشدداً على ضرورة التزام المواطنين والمزارعين في جميع المناطق بتعليمات الدفاع المدني والشرطة ولجان الطوارئ، والإسعافات الأولية للتخفيف من أي أضرار بشرية أو مادية تلحق بالمواطنين، بسبب المنخفض الجوي.

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