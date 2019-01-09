الاحتلال يقتحم عدة أحياء في رام الله والبيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مدينتي رام الله والبيرة، وانتشر الجنود في عدد من الأحياء.وأفادت مصادر أمنية، باقتحام 10 جيبات لقوات الاحتلال منطقة عين منجد، وقيامها بالاستيلاء على تسجيلات الكاميرات في عدد من المحال التجارية.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيتونيا، ومخيم الأمعري.