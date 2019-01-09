شؤون فلسطينية

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل

انتخابات الغرفة التجارية في القدس مطلع الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، كمال عبيدات، إنه تقرر إجراء انتخابات الغرفة التجارية في القدس، في الثالث من الشهر المقبل، ونحن مصرون على إجرائها، رغم ممارسات وإجراءات الاحتلال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الانتخابات ستجرى في موعدها مهما كانت النتائج، وأنه يوجد هناك مرشحون وباب الترشيح سيغلق غداً الأربعاء عند الساعة الثالثة مساء.

وشدد على أنه يجب العمل على تشجيع التجارة في القدس من أجل تعزيز صمود التجار المقدسين، ويجب أن يكون هناك مسؤولية لدى المواطنين المقدسيين، وكل من يزور القدس من أجل دعم الشريحة الأكبر في الاقتصاد المقدسي، وهم تجار القدس المحتلة الذين يعانون الويلات من الاحتلال.

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