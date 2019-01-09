الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فتية وشابين من بلدتي بيت فجار وتقوع، جنوب وشرق بيت لحم.وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أمير مراد طقاطقة (17 عاماً)، علي أيمن طقاطقة (15 عاماً)، محمود نبيل ثوابتة (14 عاماً)، إسماعيل رائد طقاطقة (16 عاماً)، وعمر ذياب ثوابتة (24 عاماً)، وجميعهم من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.وأضافت، أن قوات الاحتلال، اعتقلت أحمد فتحي العمور (16 عاماً)، وموسى محمود العمور (18 عاماً)، وصهيب محمد العمور (16 عاماً)، ومأمون سليمان العمور (15 عاماً)، ونور محمود العمور (15 عاماً)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة تقوع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.