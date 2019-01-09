نتنياهو يقدّم طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية

وجاء في الطلب، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه ليس للمتبرعين أية مصالح في إسرائيل.



وكان نتنياهو طالب الليلة الماضية بالسماح له بإجراء مواجهة بينه وبين شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفادات ضده خلال التحقيقات الجارية في الملفات العالقة بحقه.



وخلال إدلائه ببيان خاص وصف بـ "الدراماتيكي"، قال نتنياهو: إنه طلب خلال التحقيق معه مرارا وتكرارا أن تتم مواجهة من هذا القبيل، إلا ان مطالبه رفضت.



وقال: ان التحقيق الجاري ضده منحاز وإن المطالبة بأن يتم استدعاؤه إلى جلسة استماع قبل الانتخابات غير منصفة، باعتبار أنه لا يمكن استكمال هذا الإجراء قبل الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبًا جديدًا لتمويل نفقاته القضائية، بعد رفض طلبه السابق.ويتضمن الطلب الجديد من لجنة الأذونات في مكتب "مراقب الدولة" السماح لمقربيه ناتان ميليكوفسكي، ورجل الأعمال سبينسر بريدريدج، بتحويل بضعة ملايين من الشواكل لتمويل أتعاب وكلائه المحامين.