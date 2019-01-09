الطقس: استمرار تأثر فلسطين بمنخفض جوي واحتمال تشكّل الصقيع والانجماد

الخميس 10-1-2019: يكون الجو صافياً، وشديد البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.









السبت 12-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين اليوم الأربعاء من خطر:



1- شدة سرعة الرياح.



2- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



4- التزحلق على الطرقات.



5- احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس، وفجر الجمعة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 7-3 11-4 12-5 بيت لحم 7-3 11-4 12-5 رام الله والبيرة 6-2 10-3 11-4 طولكرم 13-7 16-8 17-8 نابلس 9-4 13-5 14-6 قلقيلية 13-7 16-8 17-8 جنين 13-5 16-5 17-6 سلفيت 7-3 11-4 12-5 طوباس 13-5 16-5 17-6 روابي 9-4 13-5 14-6 الخليل 5-1 9-2 10-3 غزه 14-8 17-9 18-9 أريحا 18-8 21-8 22-9 خانيونس 14-8 17-9 18-9 الأغوار الشمالية 16-6 19-6 20-7 رفح 13-7 15-8 17-8 الجمعة 11-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.السبت 12-1-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين اليوم الأربعاء من خطر:1- شدة سرعة الرياح.2- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.4- التزحلق على الطرقات.5- احتمال تشكل الصقيع والانجماد فجر الخميس، وفجر الجمعة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم، غائماً إلى غائم جزئي، وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً فوق معظم المناطق، ويحتمل سقوط زخات من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية، وشديدة ألبرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويحتمل تشكل الصقيع والانجماد خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.