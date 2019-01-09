إصابة إسرائيلية في عملية طعن بالقدس

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "تلقت الفرق الطبية تقريراً عن فتاة طعنت أثناء وقوفها في محطة للحافلات في (أرمون هناتسيف) جنوب القدس، القوات شقت طريقها إلى المكان".





وأفاد موقع (القناة 14) الإسرائيلية أن الفتاة المصابة التي تبلغ من العمر (15عاما) قالت إن شخصا عربيا طعنها، والذي فرّ من المكان.









يتبع..