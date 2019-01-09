إصابة إسرائيلية في عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت صباح اليوم الأربعاء، فتاة إسرائيلية، بجراح متوسطة، إثر عملية طعن في مدينة القدس.
أصيبت صباح اليوم الأربعاء، فتاة إسرائيلية، بجراح متوسطة، إثر عملية طعن في مدينة القدس.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية: "تلقت الفرق الطبية تقريراً عن فتاة طعنت أثناء وقوفها في محطة للحافلات في (أرمون هناتسيف) جنوب القدس، القوات شقت طريقها إلى المكان".
وأفاد موقع (القناة 14) الإسرائيلية أن الفتاة المصابة التي تبلغ من العمر (15عاما) قالت إن شخصا عربيا طعنها، والذي فرّ من المكان.
يتبع..
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