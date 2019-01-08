وزارة الصحة تعلن البدء باستقبال المرضى في المركز الوطني للتأهيل

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، أن المركز الوطنيللتأهيل وعلاج المدمنين في بيت لحم، سيشرع باستقبال المراجعين والمرضى وذلك إبتداء من صباح يوم الأحد القادم الموافق 1312018.وقال وزير الصحة في بيان صحفي مقتضب " سيكون المركز الوطني للتأهيل وعلاج المدمنين جاهزاً لاستقبال المرضى من صباح يوم الأحد المقبل، حيث تم رفده وتجهيزه بكل ما يلزم من معدات وأدوية وكوادر".وشدد الوزير عواد بأن كل المعلومات الخاصة بالمرضى وإعادة تأهيلهم وعلاجهم ستخضع للسرية التامة، إحتراماً لخصوصية المريض، حيث سيتم قبول المرضى طوعاً بمرافقة والديهم وأهاليهم، وبتعهد خطي من المريض بغرض العلاج.وأضاف وزير الصحة أن المركز سيستقبل أيضاً المرضى المحولين بقرار من المحكمة، حيث ستقوم الطواقم الطبية والنفسية بتقييم الحالات المرضية واختيار العلاج المناسب.كما أعلن وزير الصحة د. جواد عواد عن افتتاح العيادات الخارجية التابعة للمركز الوطني للتأهيل، حيث ستقوم باستقبال المراجعين والمرضى وصرف الأدوية اللازمة حسب توصيات الأطباء المختصين.