شؤون فلسطينية

جامعة القدس و"بال باي" توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل عملية تسديد أقساط الطلبة

جامعة القدس و"بال باي" توقعان مذكرة تفاهم لتسهيل عملية تسديد أقساط الطلبة
رام الله - دنيا الوطن
وقّع رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، والمدير العام لشركة بال باي لأنظمة الدفع المسبق السيد إياد قمصية، مذكرة تفاهم تهدف لتسهيل عملية تسديد أقساط طلبة الجامعة من خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالشركة.

وأكد أ.د. أبو كشك على أهمية هذا النظام في تسهيل عملية دفع الأقساط الجامعية للطلبة في أي وقت، من خلال مراكز الدفع المعتمدة لشركة بال باي والتي تتوزع في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من خلال تطبيق الهواتف المحمولة.

وأوضح أ.د. أبو كشك أن الجامعة تقدم للطلبة كافة التسهيلات الممكنة لضمان إتمام تعليمهم الجامعي، انطلاقاً من التزامها المبدئي الذي لطالما تمسكت به والمتمثل بتوفير التعليم الجامعي لكافة الطلبة الذين يحققون الشروط الأكاديمية بمعزل عن القدرة المالية، الأمر الذي تمكنت الجامعة من تنفيذه باستمرار على مدار السنوات الماضية.

وقال أ.د. أبو كشك أن هذا الاتفاق يأتي ضمن سلسلة الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات والتي تهدف لتطوير العملية الاكاديمية والنهوض بالتعليم العالي في فلسطين.

من جهته عبّر السيد إياد قمصية عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية مع جامعة القدس والتي من شأنها تطوير العلاقات بين الطرفين، معبراً عن أمله باستمرار هذا التعاون وتوسعه مستقبلاً في المجالات التي تخدم مصلحة الطرفين.


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