بدء تأثير المنخفض الجوي على الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطندخل في وقت متأخر، من يوم الثلاثاء، المنخفض الجوي، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.وسقطت زخات كبيرة من الأمطار، نتيجة دخول المنخفض الجوي، حيث يضرب المنخفض عموم الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل، والمملكة الأردنية الهاشمية.وقال الراصد الجوي ليث العلامي: إن الجبهة الهوائية الباردة دخلت مساء الثلاثاء، مناطق شمال فلسطين، حيث هطلت أمطار غزيرة في الناصرة وطبريا، حيث تبع ذلك، دخول الجبهة الهوائية، إلى مناطق شمال الضفة، ومن ثم الوسط والجنوب.وأضاف العلامي، أنه تساقطت الثلوج فوق الجبال العالية في فلسطين، متابعًا: قد تكون الثلوج، متراكمة حسب شدة وتواصل الهطول.