شرطة قلقيلية تضبط نحو 30 حبة مخدرة بحوزة تاجر مخدرات
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نحو 30 حبة يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة بحوزة احد تجار المخدرات في قلقيلية.
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود كمية من المواد المخدرة بحوزة احد تجار المخدرات في داخل مخزن بالمدينة".
ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نحو 30 حبة يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة بحوزة احد تجار المخدرات في قلقيلية.
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود كمية من المواد المخدرة بحوزة احد تجار المخدرات في داخل مخزن بالمدينة".
وأضاف: "على الفور تحركت قوة من إدارة مكافحة المخدرات والشرطة الخاصة لمكان المخزن بعد إصدار أمر تفتيش من النيابة العامة، وبعد مداهمة القوة للمخزن قبضت على تاجر المخدرات وخلال عملية تفتيشه ضبطت بحوزته ماةيقرب من 30 حبة يشتبه بأنها مخدرة".
وأكد العقيد ارزيقات انه تم التحرز على الحبوب وتوقيف التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وأكد العقيد ارزيقات انه تم التحرز على الحبوب وتوقيف التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
التعليقات